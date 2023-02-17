Артиллерия 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода уничтожила пункт проживания российских оккупантов и склад боеприпасов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.
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Военные заявляют, что артиллеристы 28 ОМБр поразили место дислокации личного состава россиян и склад боекомплекта.
На видео можно заметить точные попадания по противнику.
В сети также публикуют видео ближнего пехотного боя, где украинский воин отбивает атаку оккупантов из окопа.
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