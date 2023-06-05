Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили четыре танка российских оккупантов точными ударами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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На записи можно увидеть точные удары украинских артиллеристов по целям врага и их уничтожение.

Точное направление фронта не называется.

"Минус несколько танков. Ну и с заправкой у них проблемы — не надо курить в неустановленных местах", — сказано в сообщении.

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