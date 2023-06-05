Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили четыре танка российских оккупантов точными ударами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На записи можно увидеть точные удары украинских артиллеристов по целям врага и их уничтожение.
Точное направление фронта не называется.
"Минус несколько танков. Ну и с заправкой у них проблемы — не надо курить в неустановленных местах", — сказано в сообщении.
Россияне спрятали БМП в посадке Луганской области. Артиллеристы ВСУ ее "поджарили" — видео.
- 22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российские боевые машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.
- 26 мая бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона российского танка Т-90М "Прорыв".
- Украинский дрон-камикадзе догнал и поразил БМП с россиянами – FPV-видео с фронта.
Читайте также: Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии