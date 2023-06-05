Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили чотири танки російських окупантів точними ударами. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
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На записі можна побачити точні удари українських артилеристів по цілях ворога та їхнє знищення.
Точний напрямок фронту не називається.
"Мінус кілька танків. Ну й із заправкою у них проблеми — не треба курити в невстановлених місцях", — йдеться в повідомленні.
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