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Артиллерия 92 бригады ударила снарядами M982 Excalibur по башне связи россиян — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 15:14
Удар 92 ОМБр по башне связи (Фото: скриншот с видео)
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Артиллеристы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ударили управляемыми снарядами M982 Excalibur по башне связи россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. 

Военные заявляют, что оккупанты установили на башне связи ряд своих антенн для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Успеху их использования "помешала" артиллерия 92 ОМБр 155-мм высокоточными управляемыми активно-реактивными снарядами M982 Excalibur. 

На записи можно увидеть точное поражение вышки и технического помещения рядом с ней.

Направление фронта, где был нанесен удар, не называется. 

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбассартиллериясухопутные войска92 бригадаexcalibur
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