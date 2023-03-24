Артиллеристы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ударили управляемыми снарядами M982 Excalibur по башне связи россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что оккупанты установили на башне связи ряд своих антенн для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Успеху их использования "помешала" артиллерия 92 ОМБр 155-мм высокоточными управляемыми активно-реактивными снарядами M982 Excalibur.

На записи можно увидеть точное поражение вышки и технического помещения рядом с ней.

Направление фронта, где был нанесен удар, не называется.

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Дмитро Гриниченко

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