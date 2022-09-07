Артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила боекомплект российских оккупантов в районе Балаклеи Харьковской области. Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало эффектное видео.
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Военные заявили, что артиллеристы Сил обороны уничтожили в окрестностях Балаклеи "что-то очень похожее" на ракеты комплекса С-300, которыми россияне в последнее время обстреливают украинские города.
- В июле 2022 года российский оккупант спрятался под танком от удара с дрона: СБУ взорвала весь танк.
- Недавно в Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".
- В Харьковской области бойцы 93 отдельной механизированной бригады уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов, видео уничтожения.
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