Артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила боекомплект российских оккупантов в районе Балаклеи Харьковской области. Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало эффектное видео.

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Военные заявили, что артиллеристы Сил обороны уничтожили в окрестностях Балаклеи "что-то очень похожее" на ракеты комплекса С-300, которыми россияне в последнее время обстреливают украинские города.

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Дмитро Гриниченко

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