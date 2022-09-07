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Артиллерия ВСУ уничтожила боекомплект россиян в районе Балаклеи — СтратКом показал видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 11:04
Уничтожение боекомплекта россиян в районе Балаклеи (Фото: скриншот с видео)
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Артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила боекомплект российских оккупантов в районе Балаклеи Харьковской области. Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало эффектное видео.

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Военные заявили, что артиллеристы Сил обороны уничтожили в окрестностях Балаклеи "что-то очень похожее" на ракеты комплекса С-300, которыми россияне в последнее время обстреливают украинские города. 

Смотрите также: Артиллерия ВСУ уничтожила российскую САУ "Мста-С". Нацгвардия показала эффектное видео

Дмитро Гриниченко
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