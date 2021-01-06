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Аваков назвал Харьков "ментовским городом", пригрозив националистам и "бандюкам" – видео видео

06.01.2021, 14:46
Арсен Аваков (скриншот видео МВД)
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Харьков всегда был "ментовским городом", поэтому здесь не будут править "националисты, бандюки и боковые авторитеты". Об этом на совещании в Харьковской облгосадминистрации с силовиками заявил министр внутренних дел Арсен Аваков (на видео – с 03:35).

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Глава МВД говорил, что нельзя допускать вражды между разными правоохранительными органами, когда "полиция тайно подначивала СБУ, СБУ тайно ненавидела ДСР, а всех тайно ловило какое-нибудь НАБУ". А затем сказал:

"Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править".

Аваков также сказал, что будет заниматься этим вопросом сам. "Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная неадекватная, несимметричная реакция", – сказал он.

На этом совещании также присутствовал горсекретарь Харькова Игорь Терехов, который выполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса

Терехов уже работал с Аваковым, когда нынешний глава МВД возглавлял ХОГА (2005-2010). Терехов был экономическим советником руководства ХОГА, а также замглавы ХОГА.

В декабре 2020-го, после смерти Кернеса, один из харьковских бизнесменов говорил LIGA.net, что Терехов уже договорился с Аваковым о партнерстве: "Прибежал и сдался". Об усилении влияния главы МВД в регионе также говорил LIGA.net депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

  • В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес умер из-за осложнений после COVID-19
  • По закону Терехов должен в течение 15 дней со дня смерти главы города направить обращение в Раду, которая в свою очередь должна не позже чем через 90 дней после обращения назначить новые выборы. Терехов заверял, что направит обращение в срок. На 6 января о таком обращении сообщений не было.
  • Глава партии Слуга народа Александр Корниенко отмечал, что по закону новые выборы в Харькове могут пройти лишь в марте или октябре. Он предполагал, что Рада может не успеть назначить выборы на весну.

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Марк Сировой
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