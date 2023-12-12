В районе Авдеевки воины центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" уничтожили FPV-дроном российский грузовик "Урал" с зенитно-артиллерийским комплексом С-60. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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По его словам, FPV-дрон прямой наводкой влетел в оккупантов, которые везли установку С-60 на "Урале".

В результате удара детонировал боекомплект россиян.

На записи можно увидеть само поражение дроном и последующий "салют".

Установки С-60 применяют как Силы обороны, так и российская оккупационная армия — их используют для уничтожения пехоты и беспилотников.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли в Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

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