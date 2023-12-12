У районі Авдіївки воїни центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" знищили FPV-дроном російську вантажівку "Урал" із зенітно-артилерійським комплексом С-60. Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

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За його словами, FPV-дрон прямим наведенням влетів в окупантів, які везли установку С-60 на "Уралі".

Внаслідок удару здетонував боєкомплект росіян.

На записі можна побачити саме ураження дроном і подальший "салют".

Установки С-60 застосовують як Сили оборони, так і російська окупаційна армія – їх використовують для знищення піхоти й безпілотників.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, наразі населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, упродовж листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не враховує втрати й має можливість підтягувати резерви.

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