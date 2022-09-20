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Бахмут. Россияне нанесли авиаудар по многоэтажке, обвалились три подъезда — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 09:39
Последствия удара по Бахмуту (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты нанесли авиационный удар по многоэтажному дому в Бахмуте, в результате чего обвалились три подъезда. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, в ночь на 20 сентября противник продолжал интенсивные обстрелы на Донецком и Горловском направлениях — около 01:00 оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту, попав в многоэтажку, в которой обвалилось три подъезда, под завалами могут быть двое людей. 

Также под обстрел попал поселок Хромово — ранен один гражданский. В Северске россияне уничтожили два частных дома. 

Кириленко отметил, что в Донецкой области не осталось ни одного спокойного места и призвал людей эвакуироваться. 

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Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война обстрелы бахмут Павел Кириленко
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