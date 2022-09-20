Российские оккупанты нанесли авиационный удар по многоэтажному дому в Бахмуте, в результате чего обвалились три подъезда. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, в ночь на 20 сентября противник продолжал интенсивные обстрелы на Донецком и Горловском направлениях — около 01:00 оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту, попав в многоэтажку, в которой обвалилось три подъезда, под завалами могут быть двое людей.

Также под обстрел попал поселок Хромово — ранен один гражданский. В Северске россияне уничтожили два частных дома.

Кириленко отметил, что в Донецкой области не осталось ни одного спокойного места и призвал людей эвакуироваться.

Недавно в Славянске российские оккупанты нанесли удар по жилому дому, уничтожив подъезд.

Также они нанесли ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске, есть серьезные разрушения.

11 сентября россияне ночью обстреляли ракетами города в Донецкой области. В Краматорске под удар попала промышленная зона, а в Покровске – жилые дома.

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Дмитро Гриниченко

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