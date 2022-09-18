Путин подтвердил статус России как террористического государства – ГУР

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил статус России как террористического государства, заявив, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Он подчеркнул, что заявления Путина – важный аспект, потому что составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности за совершенное преступление.

"Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что удары России по Запорожской АЭС, Харьковской ТЭЦ, по гидросооружениям в Кривом Роге – это терроризм.

Россия разрушает инфраструктуру Украины в преддверии зимы, чтобы оставить миллионы людей без света, отопления и транспорта, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины.

16 сентября Путин анонсировал новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Обстрелы электростанций и дамбы в Кривом Роге он назвал "предупреждением".

Вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове. К утру следующего дня электро- и водоснабжение Харькова и области было восстановлено на 80%.

Днем 12 сентября оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода.

Россияне начали обстреливать дамбу в Кривом Роге 14 сентября, выпустив первые семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Из-за повреждений гидротехнической инфраструктуры в Ингульце начал подниматься уровень воды, поэтому жителей некоторых улиц решили эвакуировать.

По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.

17 сентября сообщалось, что Россия за три дня выпустила по дамбе 13 ракет.

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Наталія Медведєва

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