Лидер США Джо Байден во время представления президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне ошибочно назвал его "президентом Путиным". Видео публикует газета The New York Times.

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"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который такой же отважный, как и решительный. Дамы и господа, президент Путин", – сказал Байден.

В то же время, американский лидер сразу исправился и подчеркнул, что Зеленский победит российского диктатора Путина.

"Президент Путин... Он (Владимир Зеленский. – Ред.) должен победить президента Путина. Президент Зеленский. Я настолько сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что постоянно думаю об этом", – сказал Байден.

Газета отметила, что главные американские телеканалы рассказали в прайм-тайме об ошибке президента США Джо Байдена. Журналисты назвали эту оговорку очень несвоевременной, ведь сейчас демократы анализируют его состояние и способность продолжать предвыборную кампанию.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского президента.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах.

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