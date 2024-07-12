Байден обмовився та представив Зеленського "президентом Путіним". Це показали всі канали США – відео
Лідер США Джо Байден під час представлення президента Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, помилково назвав його "президентом Путіним". Відео публікує газета The New York Times.
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"Тепер я хочу передати слово президенту України, який такий же відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін", – сказав Байден.
Водночас американський лідер одразу виправився та наголосив, що Зеленський переможе російського диктатора Путіна.
"Президент Путін... Він (Володимир Зеленський. – Ред.) повинен перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, що постійно думаю про це", – сказав Байден.
Газета зазначила, що головні американські телеканали розповіли у прайм-тайм про помилку президента США Джо Байдена. Журналісти назвали цю обмовку дуже "невчасною", адже зараз демократи аналізують його стан та здатність продовжувати передвиборчу кампанію.
- Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
- 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.
- 5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.
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