Лідер США Джо Байден під час представлення президента Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, помилково назвав його "президентом Путіним". Відео публікує газета The New York Times.

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"Тепер я хочу передати слово президенту України, який такий же відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін", – сказав Байден.

Водночас американський лідер одразу виправився та наголосив, що Зеленський переможе російського диктатора Путіна.

"Президент Путін... Він (Володимир Зеленський. – Ред.) повинен перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, що постійно думаю про це", – сказав Байден.

Газета зазначила, що головні американські телеканали розповіли у прайм-тайм про помилку президента США Джо Байдена. Журналісти назвали цю обмовку дуже "невчасною", адже зараз демократи аналізують його стан та здатність продовжувати передвиборчу кампанію.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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