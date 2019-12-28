Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут" освободили под личное обязательство

Бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстреле участников Евромайдана, которых сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд освободил из СИЗО, увезли из здания суда под охраной полиции и Нацгвардии.

Вечером под Киевским апелляционным судом и Лукьяновским СИЗО собрались люди, которые выступают против обмена обвиняемых в убийствах на Майдане бывших сотрудников Беркута.

Возле Лукьяновского СИЗО продолжается акция протеста. Трансляцию в Facebook ведет журналист hromadske Богдан Кутепов.

  • Сегодня суд заменил арест беркутовцев по делу Майдана на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.
  • На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.
  • Источник в Офисе президента подтвердил, что в рамках обмена в Украину вернутся, как минимум, семеро военнослужащих. 

Читайте также: "Дела Майдана под угрозой". Кого Зеленский готов отдать России ради обмена - тема дня

Отправить:
Распечатать:
Теги: беркут, обмен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Беркутовцев под охраной вывезли из здания суда: видео, фото
Беркутовцев под охраной вывезли из здания суда: видео, фото
Футбол. Лучшие голы "Динамо" в 2019 году: видео
Футбол. Лучшие голы "Динамо" в 2019 году: видео
В Харькове сделали елку из 348 машин: видео с дрона
В Харькове сделали елку из 348 машин: видео с дрона
Экономика Зеленский подписал закон о добыче янтаря
Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом
ТЭК Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом
Каким будет новый Трудовой кодекс: что изменится для украинцев в 2020 году?
Экономика Каким будет новый Трудовой кодекс: что изменится для украинцев в 2020 году?
Популярное
фото/видео
Беркутовцев под охраной вывезли из здания суда: видео, фото
Беркутовцев под охраной вывезли из здания суда: видео, фото
Футбол. Лучшие голы "Динамо" в 2019 году: видео
Футбол. Лучшие голы "Динамо" в 2019 году: видео 17:03
В Харькове сделали елку из 348 машин: видео с дрона
В Харькове сделали елку из 348 машин: видео с дрона 14:28
На Шулявском мосту в Киеве открыли движение: видео
На Шулявском мосту в Киеве открыли движение: видео 13:56
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 