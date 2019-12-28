Беркутовцев под охраной вывезли из здания суда: видео, фото

Бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстреле участников Евромайдана, которых сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд освободил из СИЗО, увезли из здания суда под охраной полиции и Нацгвардии.
Вечером под Киевским апелляционным судом и Лукьяновским СИЗО собрались люди, которые выступают против обмена обвиняемых в убийствах на Майдане бывших сотрудников Беркута.
Возле Лукьяновского СИЗО продолжается акция протеста. Трансляцию в Facebook ведет журналист hromadske Богдан Кутепов.
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