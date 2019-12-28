Беркутовцев под охраной вывезли из здания суда: видео, фото

Бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстреле участников Евромайдана, которых сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд освободил из СИЗО, увезли из здания суда под охраной полиции и Нацгвардии.

Вечером под Киевским апелляционным судом и Лукьяновским СИЗО собрались люди, которые выступают против обмена обвиняемых в убийствах на Майдане бывших сотрудников Беркута.

Возле Лукьяновского СИЗО продолжается акция протеста. Трансляцию в Facebook ведет журналист hromadske Богдан Кутепов.

Сегодня суд заменил арест беркутовцев по делу Майдана на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.

На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.

обмена в Украину вернутся, как минимум, семеро военнослужащих. Источник в Офисе президента подтвердил, что в рамках

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