Бигус отреагировал на решение суда опровергнуть его сюжет о Гладковском – видео

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Журналист назвал иск Игоря Гладковского "титанически наглым" и прорекламировал некий сайт с личными данными из телефонов якобы фигурантов дела

Руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус отреагировал на решение суда о том, что он должен опровергнуть информацию в сюжете программы Наші гроші о причастности Игоря Гладковского, сына экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, к хищениям в оборонке. По его словам, истец требовал опровергнуть "весь эфир эфир и все, что в нем сказано", то есть, признать недостоверным полный сюжет.

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Другими словами, суд якобы не уточнял, что конкретно должен опровергнуть журналист в почти часовом сюжете, хотя полного текста решения еще нет: он будет доступен в течение примерно недели. 

Бигус повторил, что не может опубликовать полный архив переписок фигурантов скандала в оборонке, так как "это демаскирует источник".

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Затем журналист после слов "вы не поверите" сказал: сегодня утром он якобы случайно обнаружил некий сайт (ссылка в ответе Бигуса, – ред.), на котором также выложены эти переписки из мессенджера WhatsApp - "в точности как у нас, до буквы". Кто стоит за созданием этого ресурса, по его словам, он не знает.

Бигус также сыронизировал, что "Подольский суд - не самый дорогой суд", и пообещал увидеться во время апелляции.

  • 25 февраля 2019 года проект Наші гроші Бигуса выпустил сюжет о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из оборонного бюджета, к которой, по информации журналистов, был причастен 22-летний сын на то время первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера пятого президента Петра Порошенко.
  • Журналисты заявили, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.
  • Гладковского-старшего также назвали причастным к "схеме" и на время расследования отстранили от должности и уволили.
  • В Укроборонпроме заявили, что сюжет Бигуса - "журналистские манипуляции".
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Теги: коррупция, bihus.info, укроборонпром, снбо, реакция, опровержение, Денис Бигус, олег гладковский, игорь гладковский
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