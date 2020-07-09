Бигус отреагировал на решение суда опровергнуть его сюжет о Гладковском – видео

Руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус отреагировал на решение суда о том, что он должен опровергнуть информацию в сюжете программы Наші гроші о причастности Игоря Гладковского, сына экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, к хищениям в оборонке. По его словам, истец требовал опровергнуть "весь эфир эфир и все, что в нем сказано", то есть, признать недостоверным полный сюжет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Другими словами, суд якобы не уточнял, что конкретно должен опровергнуть журналист в почти часовом сюжете, хотя полного текста решения еще нет: он будет доступен в течение примерно недели.

Бигус повторил, что не может опубликовать полный архив переписок фигурантов скандала в оборонке, так как "это демаскирует источник".

Смотрите видео: Сын Гладковского пародирует расследователя Бигуса

Затем журналист после слов "вы не поверите" сказал: сегодня утром он якобы случайно обнаружил некий сайт (ссылка в ответе Бигуса, – ред.), на котором также выложены эти переписки из мессенджера WhatsApp - "в точности как у нас, до буквы". Кто стоит за созданием этого ресурса, по его словам, он не знает.

Бигус также сыронизировал, что "Подольский суд - не самый дорогой суд", и пообещал увидеться во время апелляции.