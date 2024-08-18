В течение недели Россия применила против Украины более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Свыше 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА разных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели", – заявил он.

Зеленский акцентировал, что Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, а это сознательный и целеустремленный российский террор.

"За такой террор кафир должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов", – подчеркнул глава государства.

18 августа около 05:00 Россия в третий раз через месяц ударила баллистикой по Киеву. Местные власти акцентируют – прослеживается четкий интервал в шесть дней между каждой атакой. В настоящее время в столице не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

Около 07:00 Россия пыталась атаковать Киев крылатыми ракетами: предварительно – "Искандер-К". Эта атака произошла через два часа после первой попытки.

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов: в результате удара чрезвычайники зафиксировали падение обломков в одной из общин на территории трех садовых обществ.

Читайте также: Баллистика из Северной Кореи, "шахеды" и не только: чем атаковала Россия и что удалось уничтожить