Впродовж тижня Росія застосувала проти України понад 40 ракет різних типів,, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський та опублікував відповідне відео.

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"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", – заявив він.

Зеленський акцентував, що Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, а це – свідомий та цілеспрямований російський терор.

"За такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів", – наголосив глава держави.

18 серпня близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Близько 07:00 Росія намагалася атакувати Київ крилатими ракетами: попередньо – "Іскандером-К". Ця атака відбулася за дві години після першої спроби.

У Київській області триває ліквідація наслідків російських обстрілів: внаслідок удару, надзвичайники зафіксували падіння уламків в одній з громад на території трьох садових товариств.

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