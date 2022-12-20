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Бойцы артиллерийской аэроразведки ударили с БПЛА по оккупантам-операторам дронов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 09:52
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Военные артиллерийской аэроразведки нанесли удар с беспилотника по российским операторам дронов. Соответствующее видео опубликовано в Facebook роты артиллерийской аэроразведки ТрО ВСУ "Ахиллес".

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Рота артиллерийской аэроразведки "Ахиллес" 128 батальона 112 бригады территориальной обороны Киева нанесла огневое поражение по позициям вражеской аэроразведки. 

Оккупантов-операторов дронов уничтожили на харьковско-сватовском направлении.

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Наталія Медведєва
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война дрон
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