Военные артиллерийской аэроразведки нанесли удар с беспилотника по российским операторам дронов. Соответствующее видео опубликовано в Facebook роты артиллерийской аэроразведки ТрО ВСУ "Ахиллес".
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Рота артиллерийской аэроразведки "Ахиллес" 128 батальона 112 бригады территориальной обороны Киева нанесла огневое поражение по позициям вражеской аэроразведки.
Оккупантов-операторов дронов уничтожили на харьковско-сватовском направлении.
- 17 декабря ГУР показало уничтоженных российских оккупантов под Бахмутом.
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