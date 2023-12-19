Минобороны Великобритании опубликовало видео из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев на фронте. В ведомстве подчеркнули, что еще в прошлом году РФ надеялась в течение нескольких недель захватить весь Донбасс – вместо этого получила существенный прирост потерь.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Это Авдеевка. В 2022 году Россия планировала захватить город и весь Донбасс всего за 10-14 дней. Вместо этого последние штурмы привели к росту жертв россиян на 90%", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в последние дни ежесуточные потери РФ в живой силе достигают более 1000 оккупантов.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

Смотрите также: Авдеевка. Bradley 47 бригады "косит" позиции россиян в районе железной дороги точным огнем: видео боя