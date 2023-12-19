Міноборони Великої Британії опублікувало відео з Авдіївки Донецької області, де тривають одні з найзапекліших боїв на фронті. У відомстві наголосили, що ще минулого року РФ сподівалась протягом кількох тижнів захопити весь Донбас – натомість отримала суттєвий приріст втрат.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Це Авдіївка. У 2022 році Росія планувала захопити місто та весь Донбас лише за 10-14 днів. Натомість останні штурми призвели до зростання жертв росіян на 90%", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом останніх днів щодобові втрати РФ у живій силі сягають понад 1000 окупантів.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Сьогодні речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилася, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

Дивіться також: Авдіївка. Bradley 47 бригади "косить" позиції росіян у районі залізниці точним вогнем: відео бою