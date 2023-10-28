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Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото видео

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28.10.2023, 13:30
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В Киеве, Одессе, Запорожье, Днепре и других городах Украины граждане протестуют за то, чтобы в местных бюджетах на 2024 год было заложено максимум средств на помощь Силам обороны, и против расходов на благоустройство во время войны. Видео публикуют в соцсетях.

В Киеве люди протестуют под городской государственной администрацией, там же проходили и предыдущие митинги за расходы на ВСУ, в частности, 23 сентября – фото.

Люди вышли, несмотря на сильный шторм в городе. Полиция рекомендует в непогоду соблюдать правила безопасности.

Так выглядит митинг в Одессе, который традиционно проходит по выходным:

Фото: Юрій Праздніков

Так люди протестуют в Запорожье – мирно с флагами и плакатами прошли по центральному проспекту, передает Суспільне.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

В Днепре протестуют у городского совета, там собралось около 200 человек, передает Общественное. Они призывают власти выделять деньги на помощь армии, а не на благоустройство во время войны.

Фото с места события:

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Подобные митинги проходят и в других городах, в частности, в Полтаве, Черкассах и Кропивницком.

  • В последние месяцы, в основном по выходным, в Одессе проходят протесты против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на армию.
  • В конце сентября Одесский городской совет не принял правку, которая отменяла выделение 10 млн грн на ремонт Киевского районного суда, против чего, в том числе, протестовали жители города.
  • 3 октября 2023 Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей. 26 октября городские власти дополнительно выделили из бюджета города 1,2 млрд грн.

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Артём Джерипа
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