В Киеве, Одессе, Запорожье, Днепре и других городах Украины граждане протестуют за то, чтобы в местных бюджетах на 2024 год было заложено максимум средств на помощь Силам обороны, и против расходов на благоустройство во время войны. Видео публикуют в соцсетях.

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В Киеве люди протестуют под городской государственной администрацией, там же проходили и предыдущие митинги за расходы на ВСУ, в частности, 23 сентября – фото.

Люди вышли, несмотря на сильный шторм в городе. Полиция рекомендует в непогоду соблюдать правила безопасности.

Так выглядит митинг в Одессе, который традиционно проходит по выходным:

Так люди протестуют в Запорожье – мирно с флагами и плакатами прошли по центральному проспекту, передает Суспільне.

В Днепре протестуют у городского совета, там собралось около 200 человек, передает Общественное. Они призывают власти выделять деньги на помощь армии, а не на благоустройство во время войны.

Фото с места события:

Подобные митинги проходят и в других городах, в частности, в Полтаве, Черкассах и Кропивницком.

В последние месяцы, в основном по выходным, в Одессе проходят протесты против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на армию.

В конце сентября Одесский городской совет не принял правку, которая отменяла выделение 10 млн грн на ремонт Киевского районного суда, против чего, в том числе, протестовали жители города.

3 октября 2023 Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей. 26 октября городские власти дополнительно выделили из бюджета города 1,2 млрд грн.

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