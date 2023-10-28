У Києві, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі й інших містах України громадяни протестують за те, щоб у місцевих бюджетах на 2024 рік було закладено щонайбільше коштів на допомогу Силам оборони, і проти витрат на доброустрій під час війні. Відео публікують у соцмережах.

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У Києві люди протестують під міською державною адміністрацією, там же проходили й попередні мітинги за витрати на ЗСУ, зокрема, 23 вересня – фото.

Люди вийшли попри сильний шторм у місті. Поліція рекомендує у негоду дотримуватись правил безпеки.

Такий вигляд має мітинг в Одесі, який традиційно проходить щовихідних:

Так люди протестують у Запоріжжі – мирно із прапорами та плакатами пройшли центральним проспектом, передає Суспільне.

У Дніпрі протестують біля міської ради, там зібралося близько 200 людей, передає Суспільне. Вони закликають владу виділяти гроші на допомогу армії, а не на благоустрій під час війни.

Фото з місця події:

Подібні мітинги проходять і в інших містах, зокрема, у Полтаві, Черкасах і Кропивницькому.

Впродовж останніх місяців, здебільшого вихідними, в Одесі відбуваються протести проти використання коштів бюджету міста на ремонт будівлі суду й театру і за витрати на армію.

Наприкінці вересня Одеська міська рада не ухвалила правку, що скасовувала виділення 10 млн грн на ремонт Київського районного суду, проти чого зокрема протестували мешканці міста.

3 жовтня 2023 року Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин. 26 жовтня міська влада додатково виділила з бюджету міста 1,2 млрд грн.

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