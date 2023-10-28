RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 13:30
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

У Києві, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі й інших містах України громадяни протестують за те, щоб у місцевих бюджетах на 2024 рік було закладено щонайбільше коштів на допомогу Силам оборони, і проти витрат на доброустрій під час війні. Відео публікують у соцмережах.

У Києві люди протестують під міською державною адміністрацією, там же проходили й попередні мітинги за витрати на ЗСУ, зокрема, 23 вересня – фото.

Люди вийшли попри сильний шторм у місті. Поліція рекомендує у негоду дотримуватись правил безпеки.

Такий вигляд має мітинг в Одесі, який традиційно проходить щовихідних:

Фото: Юрій Праздніков

Так люди протестують у Запоріжжі – мирно із прапорами та плакатами пройшли центральним проспектом, передає Суспільне.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

У Дніпрі протестують біля міської ради, там зібралося близько 200 людей, передає Суспільне. Вони закликають владу виділяти гроші на допомогу армії, а не на благоустрій під час війни.

Фото з місця події:

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Подібні мітинги проходять і в інших містах, зокрема, у Полтаві, Черкасах і Кропивницькому.

  • Впродовж останніх місяців, здебільшого вихідними, в Одесі відбуваються протести проти використання коштів бюджету міста на ремонт будівлі суду й театру і за витрати на армію.

  • Наприкінці вересня Одеська міська рада не ухвалила правку, що скасовувала виділення 10 млн грн на ремонт Київського районного суду, проти чого зокрема протестували мешканці міста.

  • 3 жовтня 2023 року Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин. 26 жовтня міська влада додатково виділила з бюджету міста 1,2 млрд грн.

Читайте також: Рада не підтримала вилучення у громад "військового" ПДФО. Буде повторне друге читання

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапротестмітинггроші на зсу

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 