Десантно-штурмовые войска показали, как уничтожили на фронте шесть единиц вражеской техники. Соответствующее видео опубликовала служба по связям с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.

"Четыре танка оккупантов и две боевые машины пехоты превратились в металлолом от филигранной работы десантников. Сколько бы вас ни было, где бы вы ни прятались – мы все равно найдем и уничтожим", – говорится в сообщении.

На каком направлении произошло уничтожение колонны вражеской техники, не сообщается.

1 апреля в Генштабе сообщили, что в сутки ВСУ уничтожили 37 единиц бронетехники РФ.

В тот же день ССО показали видео уничтожение автоматизированной станции по установке помех АСП Р-330Ж "Житель".

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