Десантно-штурмові війська показали, як знищили на фронті шість одиниць ворожої техніки. Відповідне відео опублікувала служба звʼязків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних Сил України.

"Чотири танки окупантів та дві бойові машини піхоти перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників. Скільки б вас не було, де б ви не ховалися – ми все одно знайдемо і знищимо", – йдеться в повідомленні.

На якому саме напрямку відбулося знищення колони ворожої техніки, не повідомляється.

1 квітня в Генштабі повідомили, що за добу ЗСУ знищили 37 одиниць бронетехніки РФ.

Того ж дня ССО показали відео знищення автоматизованої станції встановлення перешкод АСП Р-330Ж "Житель".

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