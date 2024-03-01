Российские Telegram-каналы, подчиненные Кремлю, утром 1 марта заявили о налете беспилотников на Белгородскую область и, как следствие, повреждение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1". Позже Главное управление разведки опубликовало видео.

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Разведчики отметили, что атака на вражеское средство противовоздушной обороны произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области 29 февраля. То же ранее заявили российские ресурсы.

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После попадания "Панцирь" был выведен из строя, а его экипаж понес потери – ранения получили двое российских оккупантов.

"Указанный комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Стоимость российского "Панциря" составляет около $15 млн", – говорится в сообщении.

В ночь на 16 января 2024 года в Белгородской и Воронежской областях России гремели взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке.

18 января в России заявили о ночной атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области. Также взрывы раздавались в пограничном Белгороде.

В ночь на 1 марта беспилотники атаковали две области страны-агрессора. Минобороны врага заявило о якобы уничтожении дронов над Белгородской областью и "перехвате" над Нижегородской, где расположен один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ.

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