Російські Telegram-канали, підпорядковані Кремлю, вранці 1 березня заявили про наліт безпілотників на Бєлгородську область і, як наслідок, пошкодження зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1". Пізніше Головне управління розвідки опублікувало відео.

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Розвідники зазначили, що атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулася поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області 29 лютого. Те саме раніше заявили російські ресурси.

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Після влучання "Панцир" був виведений з ладу, а його екіпаж зазнав втрат – поранення дістали двоє російських окупантів.

"Вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Вартість російського "Панцира" становить близько $15 млн", – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 16 січня 2024 року в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку.

18 січня у Росії заявили про нічну атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Також вибухи лунали у прикордонному Бєлгороді.

У ніч проти 1 березня безпілотники атакували дві області країни-агресора. Міноборони ворога заявило про нібито збиття дронів над Бєлгородською областю та "перехоплення" над Нижньогородською, де розташовано один з найбільших заводів з виробництва вибухових речовин.

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