Дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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По его словам, в результате "инновационной" спецоперации утром 6 ноября впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море на расстоянии от границы около 1500 км.

Поражение потерпели по меньшей мере два объекта в Каспийске в Дагестане, говорит собеседник. В частности, речь идет, вероятно, о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан". Также, вероятно, повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в медиа, на пораженном объекте базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Атакованная дронами ГУР флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В результате операций также приостановлена работа аэропорта в Махачкале, добавил собеседник.

В российских Telegram-каналах жаловались, что в Каспийске было слышно два взрыва около 06:55. По словам местных жителей, они якобы слышали звуки "пропеллера" и автоматной очереди, а после этого – "громкий хлопок".