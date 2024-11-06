Дрони-камікадзе ГУР вперше вгатили по кораблях РФ у Каспійську: відео і деталі від джерела
Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони вперше уразили ворожі кораблі у Каспійському морі. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.
За його словами, в результаті "інноваційної" спецоперації вранці 6 листопада вперше вдалося завдати ураження російській флотилії у Каспійському морі на відстані від кордону близько 1500 км.
Уражень зазнали щонайменше два об'єкти у Каспійську в Дагестані, каже співрозмовник. Зокрема, йдеться про ймовірно ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також, імовірно, пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.
Згідно з повідомленнями в медіа, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ РФ, включно з морською піхотою. Атакована дронами ГУР флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.
Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в Махачкалі, додав співрозмовник.
У російських Telegram-каналах скаржились, що в Каспійську було чути два вибухи близько 06:55. За словами місцевих жителів, вони нібито чули звуки "пропелера" та автоматної черги, а після цього – "гучний хлопок".
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