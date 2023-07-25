Мнения жителей Москвы разделились, стало им хуже или лучше жить после полномасштабного нападения России на Украину, но многие отметили повышение цен, уход иностранных компаний и сервисов из страны-оккупанта. Видео с ответами россиян на вопрос "Была бы жизнь лучше, если бы не война?" опубликовал YouTube-канал 1420 by Daniil Orain.

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Практически все респонденты ничего не говорят о личной ответственности за действия своего государства и народа в геноцидной войне против Украины.

23-летний риэлтор сказал, что "если найти в себе силы отстраниться" от войны, то все нормально в его жизни.

Женщина посетовала, что "цены повысились и отдыхать в этом году не поехала".

Другая говорила, что "у богатых как была нормальная жизнь, так и осталась, а средний класс немного страдает: з/п упала, с работой немного тяжко, цены подскочили на машины и квартиры подорожали". И вообще, сказала она, есть у нее знакомая, которая 25 лет живет в Москве, "но родом из Украины", которая утверждает, что "все это, ненависть к русскому народу, привилось [в Украине] с молоком матери".

23-летний продавец заявил, что у него все даже стало лучше из-за того, что ушел с рынка иностранный бренд, после чего у него "стартанул бизнес".

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29-летний менеджер по продажам сказал, что война усложнила ему жизнь, потому что нет доллара в свободном хождении, стало труднее доставать товары, не работает Paypal. Но, говорит, теперь "приспособились – и нормально". По его мнению, "лучше торговать, а не воевать" и "не надо было начинать все это мероприятие [войну]".

28-летний маркетолог считает, что "если бы ничего [война] не началось, не было бы импульса для роста", и теперь он "очень много санкций может обойти".

20-летней SMM-щице "стало тяжелее находить иностранных клиентов", потому что ей "хотелось бы фрилансером выходить на иностранных рынок", но сложно с оплатой, заключением договоров, подачей резюме. "Чувствуется интернет-изоляция".

У 22-летнего программиста, которого пока не мобилизовали, "ничего не поменялось в жизни".

20-летняя студентка заявила, что ее давний знакомый "просто не вернулся с войны". Когда ее спросили, кто виноват в этом, она ответила "не мне судить". Когда интервьюер настоял, она ответила, что виновата "мировая политика".

23-летний инженер посетовал – "не могу больше купить Mountain Dew (газировка), а я люблю его", что "люди страдают с обеих сторон". По его мнению, "люди с другой стороны не понимают, что мы тоже заложники режима". По его словам, некоторые "испытывают чувство вины, потому что приходится платить налоги, которые спонсируют войну".

Еще один менеджер по продажам, 22 года, также говорит, что у него "открылись новые перспективы: нашел нормальную оплачиваемую работу": "Пошел в армию, вернулся, и начал счастливую новую жизнь".

31-летний риэлтор говорит о власти, что "если они хотят воевать, пускай идут в окопы", но "как всегда обычные люди идут и умирают непонятно за что". "Я лично ни за что бы не пошел: ни за родину, ни за кого не пошел умирать".

16-летний подросток сказал, что "плохо, что мобилизовывают людей", и тоже посетовал на рост цен: "Экономика идет в ж*пу", а все происходит "по приказу одного человека... ну, в общем, нельзя много говорить, но мы все понимаем, почему это происходит, и нам не нравится".

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