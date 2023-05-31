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"Тревожность" и ностальгия за КГБ. Жителей Москвы опросили после атаки дронов – видео видео

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31.05.2023, 13:33
Видео: The Insider
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Российское издание The Insider опросило жителей Москвы по поводу атаки дронов на столицу РФ 30 мая. Также россиян спросили, не страшно ли им сейчас и знают ли они, где находятся ближайшие бомбоубежища.

"Этого стоило ожидать, на какие-то наши действия стоило ожидать их действий", "В меня не попало – значит все нормально", "Плохо службы наши работают. Ребята воюют <…> Почему ФСБ так работает? Было бы КГБ, было бы по-другому", "Жизнь продолжается, ничего такого", "Это ужасно, в голове не укладывается", – так отвечали россияне на вопросы по поводу атаки дронов.

На вопрос о том, чувствуют ли москвичи себя в безопасности, они отвечали, что "не особо" и "есть тревожность", "страшновато".

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
  • США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России. Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина в праве использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В ООН заявили, что против любых ударов по мирным, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.

Читайте также: Война на Рублевке. Как удар беспилотниками по Москве угрожает российской элите

Оксана Житнюк
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Москвадронбеспилотникатака
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