Российское издание The Insider опросило жителей Москвы по поводу атаки дронов на столицу РФ 30 мая. Также россиян спросили, не страшно ли им сейчас и знают ли они, где находятся ближайшие бомбоубежища.

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"Этого стоило ожидать, на какие-то наши действия стоило ожидать их действий", "В меня не попало – значит все нормально", "Плохо службы наши работают. Ребята воюют <…> Почему ФСБ так работает? Было бы КГБ, было бы по-другому", "Жизнь продолжается, ничего такого", "Это ужасно, в голове не укладывается", – так отвечали россияне на вопросы по поводу атаки дронов.

На вопрос о том, чувствуют ли москвичи себя в безопасности, они отвечали, что "не особо" и "есть тревожность", "страшновато".

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России. Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина в праве использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В ООН заявили, что против любых ударов по мирным, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.

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