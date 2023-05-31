Російське видання The Insider опитало жителів Москви щодо атаки дронів на столицю РФ 30 травня. Також росіян запитали, чи не страшно їм зараз і чи знають вони, де розташовані найближчі бомбосховища.
"Цього варто було очікувати, на якісь наші дії варто було чекати їхніх дій", "В мене не влучило – значить все нормально", "Погано служби наші працюють. Хлопці воюють <…> Чому ФСБ так працює? Було б КДБ, було би по-іншому", "Життя продовжується, нічого такого", "Це жахливо, в голові не вкладається", – так відповідали росіяни на запитання щодо атаки дронів.
На питання про те, чи відчувають москвичі себе у безпеці, вони відповідали, що "не дуже" і "є тривожність", "страшно".
- Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
- США не підтримують атаки на території Росії. Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.
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