Російське видання The Insider опитало жителів Москви щодо атаки дронів на столицю РФ 30 травня. Також росіян запитали, чи не страшно їм зараз і чи знають вони, де розташовані найближчі бомбосховища.

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"Цього варто було очікувати, на якісь наші дії варто було чекати їхніх дій", "В мене не влучило – значить все нормально", "Погано служби наші працюють. Хлопці воюють <…> Чому ФСБ так працює? Було б КДБ, було би по-іншому", "Життя продовжується, нічого такого", "Це жахливо, в голові не вкладається", – так відповідали росіяни на запитання щодо атаки дронів.

На питання про те, чи відчувають москвичі себе у безпеці, вони відповідали, що "не дуже" і "є тривожність", "страшно".

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

США не підтримують атаки на території Росії. Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.

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