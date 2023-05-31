RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Тривожність" та ностальгія за КДБ. Жителів Москви опитали після атаки дронів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 13:33
Відео: The Insider
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Російське видання The Insider опитало жителів Москви щодо атаки дронів на столицю РФ 30 травня. Також росіян запитали, чи не страшно їм зараз і чи знають вони, де розташовані найближчі бомбосховища.

"Цього варто було очікувати, на якісь наші дії варто було чекати їхніх дій", "В мене не влучило – значить все нормально", "Погано служби наші працюють. Хлопці воюють <…> Чому ФСБ так працює? Було б КДБ, було би по-іншому", "Життя продовжується, нічого такого", "Це жахливо, в голові не вкладається", – так відповідали росіяни на запитання щодо атаки дронів.

На питання про те, чи відчувають москвичі себе у безпеці, вони відповідали, що "не дуже" і "є тривожність", "страшно".

  • Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
  • США не підтримують атаки на території Росії. Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.

Читайте також: Війна на Рубльовці. Як удар безпілотниками по Москві загрожує російській еліті

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
атакамосквабезпілотникдрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 