Думки жителів Москви розділилися, стало їм гірше чи краще жити після повномасштабного нападу Росії на Україну, але багато хто відзначив підвищення цін, вихід іноземних компаній та сервісів із країни-окупанта. Відео з відповідями росіян на питання "Було б життя кращим, якби не війна?" опублікував YouTube-канал 1420 by Daniil Orain.

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Практично всі респонденти нічого не говорять про особисту відповідальність за дії своєї держави та народу у геноцидній війні проти України.

23-річний рієлтор сказав, що "якщо знайти в собі сили усунутись" від війни, то все нормально у його житті.

Жінка нарікала, що "ціни підвищилися і відпочивати цього року не поїхала".

Інша казала, що "у багатих як було нормальне життя, так і залишилося, а середній клас трохи страждає: зарплата впала, з роботою трохи тяжко, ціни підскочили на машини та квартири". І взагалі, сказала вона, є в неї знайома, яка 25 років живе в Москві, "але родом з України", яка стверджує, що "все це, ненависть до російського народу, прищепилося [в Україні] з молоком матері".

23-річний продавець заявив, що у нього все навіть стало краще через те, що пішов з ринку іноземний бренд, після чого у нього "стартанув бізнес".

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29-річний менеджер з продажу сказав, що війна ускладнила йому життя, тому що немає долара у вільному обігу, стало важче діставати товари, не працює Paypal. Але, каже, тепер "пристосувалися – і нормально". На його думку, "краще торгувати, а не воювати" і "не треба було розпочинати весь цей захід [війну]".

28-річний маркетолог вважає, що "якби нічого [війна] не почалося, не було б імпульсу для зростання", і тепер він "дуже багато санкцій може оминути".

20-річній SMM-ниці "стало важче знаходити іноземних клієнтів", тому що їй "хотілося б фрилансером виходити на іноземний ринок", але складно з оплатою, укладанням договорів, поданням резюме. "Відчувається інтернет-ізоляція".

У 22-річного програміста, якого поки що не мобілізували, "нічого не змінилося в житті".

20-річна студентка заявила, що її давній знайомий "просто не повернувся з війни". Коли її запитали, хто винен у цьому, вона відповіла "не мені судити". Коли інтерв'юер наполіг, вона відповіла, що винна "світова політика".

23-річний інженер нарікав – "не можу більше купити Mountain Dew (газований напій), а я люблю його", що "люди страждають з обох боків". На його думку, "люди з іншого боку не розуміють, що ми також є заручниками режиму". За його словами, деякі "відчувають провину, тому що доводиться сплачувати податки, які спонсорують війну".

Ще один менеджер з продажу, 22 роки, також каже, що у нього "відкрилися нові перспективи: знайшов нормальну оплачувану роботу": "Пішов до армії, повернувся і почав щасливе нове життя".

31-річний рієлтор говорить про владу, що "якщо вони хочуть воювати, нехай ідуть в окопи", але "як завжди звичайні люди йдуть і вмирають незрозуміло, за що". "Я особисто нізащо не пішов би: ні за батьківщину, ні за кого не пішов би вмирати".

16-річний підліток сказав, що "погано, що мобілізують людей", і теж поскаржився на зростання цін: "Економіка йде в ж*пу", а все відбувається "за наказом однієї людини... ну, загалом, не можна багато говорити, але ми всі розуміємо, чому це відбувається, і нам не подобається".

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