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Поляки – чемпіони з "русофобії". Щоправда, українців не питали: опитування Pew Research

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 13:21
Поляки – чемпіони з
Прапор Росії (Фото: depositphotos)

У Польщі 90% людей ставляться до Росії вкрай негативно, далі серед лідерів негативного ставлення до країни-окупанта – Швеція, Японія, Іспанія, Австралія, Нідерланди, США та Велика Британія. Про це йдеться у дослідженні американського центру Pew Research Center.

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У 24 країнах, де проводилось опитування, погляди на Росію є переважно негативними: у середньому 82% респондентів повідомили про негативну думку щодо цієї країни.

Для порівняння, у середньому лише 15% опитаних сказали, що мають сприятливе ставлення до РФ.

У 19 з 24 країн більшість висловлює негативне ставлення до Росії.

Щонайменше дев'ять з десяти опитаних негативно ставляться до Росії в Австралії, Нідерландах, Японії, Польщі, Іспанії, Швеції, Великій Британії та США.

Найбільш негативне ставлення у поляків: 98% висловлюють негативне ставлення до країни, а 90% висловлюють дуже негативне ставлення.

Серед європейських країн найбільш прихильно ставляться до РФ у Греції: 32% кажуть, що мають "принаймні певну прихильність" до Росії. Водночас майже дві третини греків висловлюють негативне ставлення до цієї держави.

Індія виділяється як єдина країна, де більшість (57%) має прихильне ставлення до РФ.

Також щодо Росії "менш негативні погляди" в Індонезії, Кенії та Нігерії, де приблизно чотири з десяти опитаних відповіли, що мають сприятливу думку про неї.

Фото: Pew Research Center

Після широкомасштабного вторгнення у 2022 році позитивне ставлення щодо РФ майже в кожній опитаній країні досягло рекордно низького рівня.

Прихильне ставлення до Росії в цих країнах залишається переважно стабільним у 2023 році, і ще більше впало у Німеччині, Ізраїлі та Іспанії.

В Аргентині, Бразилії та Південній Африці позитивне ставлення до РФ також знизилось порівняно з опитуванням у 2019 році.

Зокрема, в Аргентині знизилася з 36% до 17% частка тих, хто позитивно ставиться до РФ.

Також погляди стосовно Росії відрізняються залежно від віку.

У дев'яти з опитаних країн люди віком до 40 років частіше кажуть про своє прихильне ставлення до РФ, ніж ті, кому 40+ років.

Так, у Мексиці 42% молодих людей кажуть, що позитивно ставляться до Росії, а серед людей старшого віку таких лише 26%.

Фото: Pew Research Center

У межах дослідження провели репрезентативні опитування телефоном 27 285 дорослих для респондентів за межами США з 20 лютого по 22 травня 2023 року. 

У Сполучених штатах опитали 3576 дорослих американців, обраних шляхом випадкової вибірки з 20 по 26 березня 2023 року. Похибка становить близько 2%.

Читайте також: Вагнерівці в Білорусі. Американські сили в Польщі – найкраще, що стримує Росію – Блащак

Артем Джеріпа
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війнаПольщаопитуванняставлення до РосіїPew Research Center
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