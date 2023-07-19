Поляки – чемпіони з "русофобії". Щоправда, українців не питали: опитування Pew Research

У Польщі 90% людей ставляться до Росії вкрай негативно, далі серед лідерів негативного ставлення до країни-окупанта – Швеція, Японія, Іспанія, Австралія, Нідерланди, США та Велика Британія. Про це йдеться у дослідженні американського центру Pew Research Center.

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У 24 країнах, де проводилось опитування, погляди на Росію є переважно негативними: у середньому 82% респондентів повідомили про негативну думку щодо цієї країни.

Для порівняння, у середньому лише 15% опитаних сказали, що мають сприятливе ставлення до РФ.

У 19 з 24 країн більшість висловлює негативне ставлення до Росії.

Щонайменше дев'ять з десяти опитаних негативно ставляться до Росії в Австралії, Нідерландах, Японії, Польщі, Іспанії, Швеції, Великій Британії та США.

Найбільш негативне ставлення у поляків: 98% висловлюють негативне ставлення до країни, а 90% висловлюють дуже негативне ставлення.

Серед європейських країн найбільш прихильно ставляться до РФ у Греції: 32% кажуть, що мають "принаймні певну прихильність" до Росії. Водночас майже дві третини греків висловлюють негативне ставлення до цієї держави.

Індія виділяється як єдина країна, де більшість (57%) має прихильне ставлення до РФ.

Також щодо Росії "менш негативні погляди" в Індонезії, Кенії та Нігерії, де приблизно чотири з десяти опитаних відповіли, що мають сприятливу думку про неї.

Після широкомасштабного вторгнення у 2022 році позитивне ставлення щодо РФ майже в кожній опитаній країні досягло рекордно низького рівня.

Прихильне ставлення до Росії в цих країнах залишається переважно стабільним у 2023 році, і ще більше впало у Німеччині, Ізраїлі та Іспанії.

В Аргентині, Бразилії та Південній Африці позитивне ставлення до РФ також знизилось порівняно з опитуванням у 2019 році.

Зокрема, в Аргентині знизилася з 36% до 17% частка тих, хто позитивно ставиться до РФ.

Також погляди стосовно Росії відрізняються залежно від віку.

У дев'яти з опитаних країн люди віком до 40 років частіше кажуть про своє прихильне ставлення до РФ, ніж ті, кому 40+ років.

Так, у Мексиці 42% молодих людей кажуть, що позитивно ставляться до Росії, а серед людей старшого віку таких лише 26%.

У межах дослідження провели репрезентативні опитування телефоном 27 285 дорослих для респондентів за межами США з 20 лютого по 22 травня 2023 року.

У Сполучених штатах опитали 3576 дорослих американців, обраних шляхом випадкової вибірки з 20 по 26 березня 2023 року. Похибка становить близько 2%.

У березні 2023 року Gallup повідомив, що позитивне ставлення до України у США вийшло на історичний максимум.

Наприкінці червня опитування групи Рейтинг показало, що українці продовжують високо цінувати союзників – Польщу, США, Велику Британію, а ставлення до Німеччини стає позитивнішим.

Українці назвали найефективнішою суспільною інституцією ЗСУ, а найменш ефективними респонденти вважають суди.

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