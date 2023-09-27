FPV-дрон уничтожил российский комплекс ПВО "Стрела-10" – видео "фейерверка"

Операторы БПЛА из сводной тактической группы "Адам" показали видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
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Комплекс оккупантов был уничтожен FPV-дроном. Когда и на каком направлении фронта – не уточняется.
СПРАВКА. "Стрела-10" – советский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году. Дальность поражения – до 5 км.
- На Лимано-Купянском направлении россияне формируют штурмовые отряды, надеясь пробить оборону ВСУ, и обстреливают украинские позиции с максимальных дистанций.
- На Бахмутском направлении ВСУ имеют успехи на южных флангах.
- Генерал Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а наибольший прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
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