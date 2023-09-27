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FPV-дрон уничтожил российский комплекс ПВО "Стрела-10" – видео "фейерверка" видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 22:55
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Операторы БПЛА из сводной тактической группы "Адам" показали видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Комплекс оккупантов был уничтожен FPV-дроном. Когда и на каком направлении фронта – не уточняется.

СПРАВКА. "Стрела-10" – советский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году. Дальность поражения – до 5 км.

FPV-дрон уничтожил российский комплекс ПВО "Стрела-10" – видео "фейерверка"

Смотрите также: Работа "секретного дрона": бойцы 92 ОШБр уничтожают танки Т-80 и Т-72 оккупантов – видео

Оксана Житнюк
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