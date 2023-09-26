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Спикер ВСУ перечислил локации возле Бахмута, где есть успехи. Уничтожен дивизион оружия РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 19:48
Спикер ВСУ перечислил локации возле Бахмута, где есть успехи. Уничтожен дивизион оружия РФ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинские силы уничтожили десятки единиц вооружения россиян и имеют успехи в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"На южном фланге мы дальше продолжаем наступательную операцию. В частности, имеем успехи вблизи Зайцево, Клещеевки, Одрадовки и Ивановского. Там наши защитники продолжают выбивать противника. Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил Евлаш.

Он отметил, что в течение суток россияне 580 раз открывали огонь по украинским силам на Бахмутском направлении, четыре раза использовали авиацию. Произошло 12 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 141 оккупанта, и "отлично поработали" украинские контрбатарейные подразделения – удалось уничтожить 10 пушек Д-30, три Д-20, две установки "Пион", и четыре гаубицы "Мста-Б".

"То есть на этом направлении дивизион артиллерийских вооружений был уничтожен. Также уничтожили много специальных средств радиоэлектронной разведки – это "Кредо-1Е", которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей. Также станцию наблюдения "Муром-Б" и оптико -электронный прибор "Ирония", который используется противником для корректировки огня и отслеживания передвижения наших войск на этом направлении", – добавил спикер ВСУ.

Спикер ВСУ перечислил локации возле Бахмута, где есть успехи. Уничтожен дивизион оружия РФ

  • В утренней сводке Генштаба сообщалось, что оккупанты наступают в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя.
  • К потерям армии России 25 сентября добавились 400 военных, пять танков, 19 бронированных машин и 39 артиллерийских систем. Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили около 276 670 россиян.

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Оксана Житнюк
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