Речник ЗСУ перелічив локації біля Бахмута, де є успіхи. Знищено дивізіон зброї РФ

На Бахмутському напрямку українські сили знищили десятки одиниць озброєння росіян і мають успіхи в районах чотирьох населених пунктів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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"На південному фланзі ми надалі продовжуємо наступальну операцію. Зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського. Там наші захисники продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону та закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив Євлаш.

Він зазначив, що протягом доби росіяни 580 разів відкривали вогонь по українських силах на Бахмутському напрямку, чотири рази використовували авіацію. Відбулось 12 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 141 окупанта, і "дуже добре попрацювали" українські контрбатарейні підрозділи – вдалося знищити 10 гармат Д-30, три Д-20, дві установки "Піон" і чотири гаубиці "Мста-Б".

"Тобто на цьому напрямку дивізіон артилерійських озброєнь був знищений. Також знищили багато спеціальних засобів радіоелектронної розвідки – це "Кредо-1Е", яка виявляє в будь-яку пору року пересування техніки та людей. Також станцію спостереження "Муром-Б" та оптико-електронний прилад "Іронія", який використовується противником для корегування вогню та відстежування пересування наших військ на цьому напрямку", – додав речник ЗСУ.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що окупанти наступають у районах Кліщіївки, Авдіївки та Мар'їнки, а ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя.

До втрат армії Росії протягом 25 вересня додалися 400 військових, п'ять танків, 19 броньованих машин та 39 артилерійських систем. Загалом від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили близько 276 670 росіян.

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