RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

FPV-дрон знищив російський комплекс ППО "Стріла-10" – відео "феєрверка" видео

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 22:55
Відео: Зведена Тактична Група "Адам"
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних у Дніпрі: кадри суперечки та стрілянини
Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних у Дніпрі: кадри суперечки та стрілянини

Оператори БПЛА зі зведеної тактичної групи "Адам" показали відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Комплекс окупантів було знищено FPV-дроном. Коли і на якому напрямку фронту – не уточнюється.

ДОВІДКА. "Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році. Дальність ураження – до 5 км.

FPV-дрон знищив російський комплекс ППО "Стріла-10" – відео "феєрверка"

Дивіться також: Робота "секретного дрона": бійці 92 ОШБр знищують танки Т-80 та Т-72 окупантів – відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратидронзркппостріла-10fvp
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 