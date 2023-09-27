FPV-дрон знищив російський комплекс ППО "Стріла-10" – відео "феєрверка"

Оператори БПЛА зі зведеної тактичної групи "Адам" показали відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
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Комплекс окупантів було знищено FPV-дроном. Коли і на якому напрямку фронту – не уточнюється.
ДОВІДКА. "Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році. Дальність ураження – до 5 км.
- На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни наразі формують штурмові загони, сподіваючись пробити оборону ЗСУ, і обстрілюють українські позиції з максимальних дистанцій.
- На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіхи на південних флангах.
- Генерал Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
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