FPV-дрон знищив російський комплекс ППО "Стріла-10" – відео "феєрверка"

Оператори БПЛА зі зведеної тактичної групи "Адам" показали відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

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Комплекс окупантів було знищено FPV-дроном. Коли і на якому напрямку фронту – не уточнюється.

ДОВІДКА. "Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році. Дальність ураження – до 5 км.



"Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році. Дальність ураження – до 5 км.

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни наразі формують штурмові загони, сподіваючись пробити оборону ЗСУ, і обстрілюють українські позиції з максимальних дистанцій.

На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіхи на південних флангах.

Генерал Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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