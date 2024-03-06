Возле временно оккупированной Авдеевки в Донецкой области военные 3 Отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую артиллерийскую батарею. Об этом сообщили в пресс-службе 3 ОШБр и опубликовали видеоподтверждение.

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По данным военных, во время ночного облета в окрестностях Авдеевки бойцами роты Крылья было замечено размещение четырех вражеских гаубиц Д-30 и двух Д-20.

Утром ствольная артиллерийская батарея армии РФ была уничтожена с помощью FPV-дронов военнослужащими экипажа Over head.

СПРАВКА. Д-30 – прицепная гаубица калибра 122-мм. Она предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, уничтожения и подавления огневых средств пехоты противника, разрушения деревоземляных огневых точек, создания проходов в минных полях и проволочных заграждениях и борьбы с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника.



Д-20 – 152-мм прицепная пушка-гаубица советского производства. Она была разработана сразу после окончания Второй мировой войны и должна была заменить довоенную 152-мм гаубицу-пушку МЛ-20 образца 1937 года. Д-20 стала первой 152-мм пушечной системой с полуавтоматическим клиновым затвором с вертикальным перемещением клина.

19 декабря 2023 Владимир Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить миллион беспилотников до конца 2024 года.

25 февраля Михаил Федоров заявил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов. Также, по его словам, 90% беспилотников, которые сейчас Украина использует на поле боя, – украинского производства.

29 февраля сообщалось, что, по данным Минстратегпрома, в Украине за два месяца изготовили 200 000 FPV-дронов.

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