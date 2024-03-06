Втрати Росії перевалили за 420 000. Знищено 170 одиниць техніки та артилерії за добу
Російська армія втратила 1250 солдатів та офіцерів, 119 одиниць техніки, а також 51 артилерійську систему за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 86 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Гуляйполя та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 420 270 (+1250),
– танків – 6678 (+21),
– бойових броньованих машин – 12 728 (+40),
– артилерійських систем – 10 308 (+50),
– РСЗВ – 1008 (+1),
– засобів ППО – 701 (+1),
– літаків – 347,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
– крилатих ракет – 1918 (+1),
– кораблів/катерів – 26 (+1),
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 479 (+56),
– спеціальної техніки – 1642 (+12).
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
- 4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.
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