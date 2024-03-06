Потери России перевалили за 420 000. Уничтожено 170 единиц техники и артиллерии за сутки

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1250 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1250 солдат и офицеров, 119 единиц техники, а также 51 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 86 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Гуляйполя и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 420 270 (+1250),

— танков — 6678 (+21),

— боевых бронированных машин — 12 728 (+40),

— артиллерийских систем — 10 308 (+50),

— РСЗО — 1008 (+1),

— средств ПВО — 701 (+1),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7921 (+58),

— крылатых ракет — 1918 (+1),

— кораблей/катеров — 26 (+1),

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 479 (+56),

— специальной техники — 1642 (+12).

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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