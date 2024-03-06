Потери России перевалили за 420 000. Уничтожено 170 единиц техники и артиллерии за сутки
Российская армия потеряла 1250 солдат и офицеров, 119 единиц техники, а также 51 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 86 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Гуляйполя и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 420 270 (+1250),
— танков — 6678 (+21),
— боевых бронированных машин — 12 728 (+40),
— артиллерийских систем — 10 308 (+50),
— РСЗО — 1008 (+1),
— средств ПВО — 701 (+1),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7921 (+58),
— крылатых ракет — 1918 (+1),
— кораблей/катеров — 26 (+1),
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 479 (+56),
— специальной техники — 1642 (+12).
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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