ВСУ: Россия усилила наступление под Марьинкой, идет на прорыв в районе Авдеевки — карта
Российская армия наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Гуляйполя и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки произошло 86 боевых столкновений. В направлении Купянска штурмов не было, около Кременной отбито шесть атак в районах Верхнекаменского и Тернов.
Под Бахмутом украинские воины отбили два штурма в районах Ивановского и Белой горы.
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 23 атаки в районах Бердичей, Тоненького, Первомайского, Водяного, Невельского, Семеновка и Орловки.
Также ВСУ отбили 39 штурмов россиян в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки под Марьинкой.
В Запорожской области неудачными были пять атак в районах Гуляйполя, Малиновки и Работино.
На левом берегу Днепра Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили три штурма противника.
Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава. Разведка потопила корвет "Сергей Котов" вблизи временно оккупированного Крыма.
Ракетчики поразили два пункта управления, район сосредоточения армии РФ, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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