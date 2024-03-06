ВСУ: Россия усилила наступление под Марьинкой, идет на прорыв в районе Авдеевки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Гуляйполя и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки произошло 86 боевых столкновений. В направлении Купянска штурмов не было, около Кременной отбито шесть атак в районах Верхнекаменского и Тернов.

Под Бахмутом украинские воины отбили два штурма в районах Ивановского и Белой горы.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 23 атаки в районах Бердичей, Тоненького, Первомайского, Водяного, Невельского, Семеновка и Орловки.

Также ВСУ отбили 39 штурмов россиян в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки под Марьинкой.

В Запорожской области неудачными были пять атак в районах Гуляйполя, Малиновки и Работино.

На левом берегу Днепра Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили три штурма противника.

Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава. Разведка потопила корвет "Сергей Котов" вблизи временно оккупированного Крыма.