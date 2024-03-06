ЗСУ: Росія посилила наступ під Мар'їнкою, йде на прорив у районі Авдіївки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень з росіянами була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія наступає в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Гуляйполя та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби сталося 86 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська штурмів не було, біля Кремінної відбито шість атак у районах Верхньокам'янського та Тернів.

Під Бахмутом українські воїни відбили два штурми в районах Іванівського та Білої гори.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського, Водяного, Невельського, Семенівки та Орлівки.

Також ЗСУ відбили 39 штурмів росіян у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки під Мар'їнкою.

У Запорізькій області невдалими були п'ять атак у районах Гуляйполя, Малинівки та Роботиного.

На лівому березі Дніпра Херсонської області українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили три штурми противника.

Українська авіація завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу. Розвідка потопила корвет "Сергій Котов" поблизу тимчасово окупованого Криму.

Ракетники вразили два пункти управління, район зосередження армії РФ, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" та радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1".

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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