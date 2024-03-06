Біля тимчасово окупованої Авдіївки на Донеччині військові 3 Окремої штурмової бригади знищили російську артилерійську батарею. Про це повідомили у пресслужбі 3 ОШБр і опублікували відеопідтвердження.

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За даними військових, під час нічного обльоту на околицях Авдіївки бійцями роти Крила було помічено розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20.

Вранці ствольна артилерійська батарея армії РФ була знищена за допомогою FPV-дронів військовослужбовцями екіпажу Over head.

ДОВІДКА. Д-30 – причіпна гаубиця калібру 122-мм. Вона призначена для знищення й придушення живої сили противника, знищення й придушення вогневих засобів піхоти противника, руйнування дерево-земляних вогневих точок, створення проходів в мінних полях і дротових загородженнях та для боротьби з артилерією, мотомеханізованими засобами й танками противника.



Д-20 – 152-мм причіпна гармата-гаубиця радянського виробництва. Вона була розроблена відразу після закінчення Другої світової війни й повинна була замінити довоєнну 152-мм гаубицю-гармату МЛ-20 зразка 1937 року. Д-20 стала першою 152-мм гарматною системою з напівавтоматичним клиновим затвором з вертикальним переміщенням клина.

19 грудня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити мільйон безпілотників до кінця 2024 року.

25 лютого Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів. Також, за його словами, 90% безпілотників, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.

29 лютого повідомлялося, що, за даними Мінстратегпрома, в Україні за два місяці виготовили 200 000 FPV-дронів.

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