ГБР: Дела Порошенко не имеют политического характера - видео

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В ГБР отрицают, что дела против Порошенко могли быть открыты для оказания политического давления

Представитель Госбюро расследований Анжелика Иванова заявила, что дела, которые ГБР расследует против пятого президента Петра Порошенко, не были открыты для оказания давления на него и на партию Европейская солидарность.

Об этом она сказала журналистам на брифинге после дпороса политика в ГБР.

"Допросы не являются каким-то эксклюзивным событием. Это обычные следственные действия, которые происходят в ГБР ежедневно. На них приходит много людей. В том числе и высокопоставленные чиновники. Поэтому говорить о политической заангажированности или давлении не стоит", - ответила Иванова на вопрос журналиста.

Она также подтвердила, что Порошенко является фигурантом 11 дел. Она заявила, что в рамках двух дел политик проходит в качестве подозреваемого. Информацию об остальных девяти Иванова раскрыть отказалась, ссылаясь на отсутствие соответствующего разрешения следователей.

Адвокат политика Игорь Головань сообщил, что в деле Порошенко нет конкретики.

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Теги: Петр Порошенко, гбр
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