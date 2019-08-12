ГБР: Дела Порошенко не имеют политического характера - видео

Представитель Госбюро расследований Анжелика Иванова заявила, что дела, которые ГБР расследует против пятого президента Петра Порошенко, не были открыты для оказания давления на него и на партию Европейская солидарность.

Об этом она сказала журналистам на брифинге после дпороса политика в ГБР.

"Допросы не являются каким-то эксклюзивным событием. Это обычные следственные действия, которые происходят в ГБР ежедневно. На них приходит много людей. В том числе и высокопоставленные чиновники. Поэтому говорить о политической заангажированности или давлении не стоит", - ответила Иванова на вопрос журналиста.

Она также подтвердила, что Порошенко является фигурантом 11 дел. Она заявила, что в рамках двух дел политик проходит в качестве подозреваемого. Информацию об остальных девяти Иванова раскрыть отказалась, ссылаясь на отсутствие соответствующего разрешения следователей.

Адвокат политика Игорь Головань сообщил, что в деле Порошенко нет конкретики.

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