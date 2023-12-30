Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады успешно отработали по двум группам российских оккупантов. Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Отличная работа артиллерии 22-й ОМБр. Две группы противника теперь навеки остаются на украинской земле в качестве удобрения", – написал он.

Сырский не уточнил, на каком направлении фронта были уничтожены две вражеские группы.

29 декабря президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.

Британская разведка прогнозирует, что потери российской армии в войне к 2025 году могут превысить 500 000 человек, если текущий темп боевых действий будет сохраняться.

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