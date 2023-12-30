Генерал Сирський показав, як ЗСУ перетворили на "добриво" дві групи окупантів – відео
Військовослужбовці 22-ї окремої механізованої бригади успішно відпрацювали по двох групах російських окупантів. Відео опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
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"Відмінна робота артилерії 22-ї ОМБр. Дві групи противника тепер навіки залишаються на українській землі в якості добрива", – написав він.
Сирський не уточнив, на якому напрямку фронту було знищено дві ворожі групи.
- 29 грудня президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.
- Британська розвідка прогнозує, що втрати російської армії у війні до 2025 року можуть перевищити 500 000 осіб, якщо поточний темп бойових дій зберігатиметься.
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