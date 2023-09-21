На территории Беларуси продолжаются военные учения, это не создает военной угрозы, но есть определенная опасность, сообщил Командующий Объединенных сил Сергей Наев. Он отметил, что Силы обороны усиливают бдительность и готовятся к адекватному реагированию на опасность.
Активная фаза этих учений в Беларуси выпадает на 22 и 26 сентября, на них будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения, сообщил Наев.
"Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика", – пояснил военный.
По его словам, Командование руководит теми силами, которые находятся в составе стабилизационных группировок, в случае роста угрозы Генштабом ВСУ будут переданы дополнительные силы.
"Это простая военная арифметика – наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", – подытожил Наев.
- 1 сентября Наев сообщил, что украинские командиры получили задачу усилить оборону северных границ из-за учений ОДКБ "Боевое братство – 2023" в Беларуси, прошедших в начале месяца.
- Местный OSINT-проект Беларускі Гаюн заявлял, что в конце сентября Вооруженные силы Беларуси запланировали провести двусторонние комплексные учения: перечень подразделений и вооружений.
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