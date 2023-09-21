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Генерал ВСУ отреагировал на учения в Беларуси: Не создает угрозы, но готовимся – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 09:19
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На территории Беларуси продолжаются военные учения, это не создает военной угрозы, но есть определенная опасность, сообщил Командующий Объединенных сил Сергей Наев. Он отметил, что Силы обороны усиливают бдительность и готовятся к адекватному реагированию на опасность.

Активная фаза этих учений в Беларуси выпадает на 22 и 26 сентября, на них будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения, сообщил Наев.

"Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика", – пояснил военный.

По его словам, Командование руководит теми силами, которые находятся в составе стабилизационных группировок, в случае роста угрозы Генштабом ВСУ будут переданы дополнительные силы.

"Это простая военная арифметика – наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", – подытожил Наев.

  • 1 сентября Наев сообщил, что украинские командиры получили задачу усилить оборону северных границ из-за учений ОДКБ "Боевое братство – 2023" в Беларуси, прошедших в начале месяца.
  • Местный OSINT-проект Беларускі Гаюн заявлял, что в конце сентября Вооруженные силы Беларуси запланировали провести двусторонние комплексные учения: перечень подразделений и вооружений.
  • Центр сопротивления сообщил, что в Беларуси осталось менее 1000 боевиков из террористической Группы Вагнера.

Читайте также: Наев о подготовке к российским атакам зимой: ПВО стало больше, эффективность будет выше

Артём Джерипа
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Сергей Наеввойнабеларусьучения
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