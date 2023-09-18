В Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев: инструкторы и те, кого никуда не берут – ССО

В Беларуси осталось менее 1000 боевиков из террористической Группы Вагнера, со ссылкой на местное подполье сообщает Центр национального сопротивления.

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"В настоящее время из них [из менее 1000 вагнеровцев] 200 остаются инструкторами в спецподразделениях Министерства внутренних дел и Минобороны Беларуси", – пишет Центр сопротивления.

Ведомство отмечает, что остальные остатки террористов группы Вагнера – это те, кого не хотят забирать ни в новые "частные военные компании", ни в Минобороны РФ.

Ранее ЦНС сообщал, что вагнеровцы, перешедшие в так называемую частную военную компанию ООО "ГардСервис", подписывают контракты для охраны и участия в боевых действиях в Африке.

11 сентября ЦНС сообщил, что диктатор Беларуси создал частную военную компанию и вербует туда террористов из Группы Вагнера.

23 августа самолет Пригожина потерпел катастрофу в России. Возможно, он был сбит российским ПВО. Предводитель Группы Вагнера и все находившиеся в самолете пассажиры не выжили.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net объяснял, что Беларусь изначально не рассматривалась как основное направление для действий террористической группы Вагнера, а была инструментом временного решения вопроса вагнеровцев для российского диктатора.

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