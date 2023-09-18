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У Білорусі лишилось менш ніж 1000 вагнерівців: інструктори та ті, кого нікуди не беруть – ССО

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 17:58
У Білорусі лишилось менш ніж 1000 вагнерівців: інструктори та ті, кого нікуди не беруть – ССО - Фото
Найманці групи Вагнера (Фото: ГУР)

У Білорусі залишилось менш ніж 1000 бойовиків з терористичної Групи Вагнера, з посиланням на місцеве підпілля повідомляє Центр національного спротиву.

"Наразі з них [з менш як 1000 вагнерівців] 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Міноборони Білорусі", – пише Центр спротиву.

Відомство зазначає, що решта залишків терористів групи Вагнера – це ті, кого не хочуть забирати ані в нові "приватні військові компанії", ані в Міноборони РФ.

Раніше ЦНС повідомляв, що вагнерівці, які перейшли до так званої приватної військової компанії ТОВ "ГардСервіс", підписують контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці. 

  • 11 вересня ЦНС повідомив, що диктатор Білорусі створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із Групи Вагнера.
  • 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі пасажири, які перебували у літаку, не вижили.
  • Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі для LIGA.net пояснював, що Білорусь з самого початку не розглядалась як основний напрямок для дій терористичної Групи Вагнера, а була інструментом тимчасового розв'язання питання вагнерівців для російського диктатора.

Читайте також: Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина "нервуватиме" Польщу – ГУР

Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬвійнавагнерівцігрупа вагнера
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