У Білорусі лишилось менш ніж 1000 вагнерівців: інструктори та ті, кого нікуди не беруть – ССО

У Білорусі залишилось менш ніж 1000 бойовиків з терористичної Групи Вагнера, з посиланням на місцеве підпілля повідомляє Центр національного спротиву.

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"Наразі з них [з менш як 1000 вагнерівців] 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Міноборони Білорусі", – пише Центр спротиву.

Відомство зазначає, що решта залишків терористів групи Вагнера – це ті, кого не хочуть забирати ані в нові "приватні військові компанії", ані в Міноборони РФ.

Раніше ЦНС повідомляв, що вагнерівці, які перейшли до так званої приватної військової компанії ТОВ "ГардСервіс", підписують контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці.

11 вересня ЦНС повідомив, що диктатор Білорусі створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із Групи Вагнера.

23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі пасажири, які перебували у літаку, не вижили.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі для LIGA.net пояснював, що Білорусь з самого початку не розглядалась як основний напрямок для дій терористичної Групи Вагнера, а була інструментом тимчасового розв'язання питання вагнерівців для російського диктатора.

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