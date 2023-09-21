На території Білорусі тривають військові навчання, це не створює військової загрози, але є певна небезпека, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Він зазначив, що Сили оборони підсилюють пильність та готуються до адекватного реагування на небезпеку.

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Активна фаза цих навчань у Білорусі припадає на 22 та 26 вересня, на них будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи, повідомив Наєв.

"Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика", – пояснив військовий.

За його словами, командування керує тими силами, що є у складі стабілізаційних угруповань, у випадку зростання загрози Генштабом ЗСУ будуть передані додаткові сили.

"Це проста військова арифметика – наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", – підсумував Наєв.

1 вересня Наєв повідомив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання ОДКБ "Бойове братерство – 2023" в Білорусі, що відбулись на початку місяця.

Місцевий OSINT-проєкт Беларускі Гаюн заявляв, що наприкінці вересня Збройні сили Білорусі запланували провести двосторонні комплексні навчання: перелік підрозділів та озброєнь.

Центр спротиву повідомив, що у Білорусі залишилось менш ніж 1000 бойовиків з терористичної Групи Вагнера.

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