Руководитель посольства США записал украинцам и Зеленскому видео

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что "прибыл снова, чтобы на основе хороших отношений между Вашингтоном и Киевом работать над решением множества вопросов": говорит, с нетерпением ждет сотрудничества с новым парламентом и президентом Владимиром Зеленским. Видео его обращения опубликовало посольство США.

"Мне очень повезло находиться в Украине в этот чудесный исторический момент. Скоро Украина получит новый парламент… Это отличная возможность для людей из разных сфер пойти работать в парламент, это также возможность для новых идей в Раде", - сказал также он.

Тейлор отметил, что сейчас и для США есть отличная возможность быть "партнером как для нового президента, так и для новой Рады".

"И мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ними", - добавил дипломат. Он напомнил, что США "решительно поддерживают Украину – путем военной помощи, дипломатически, экономически".

26 июня Тейлор назвал два приоритета своей работы в Украине - деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией.

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